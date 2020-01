GameStop fiduciosa nella Next-Gen e nella retrocompatibilità di PS5 e Xbox Series X

In occasione di una conferenza tenuta a Orlando (Florida), il CEO di GameStop George Sherman ha spiegato di guardare con fiducia alla nextgen e al ritorno commerciale derivante dalle vendite dei giochi di questa e delle passate generazioni di console garantite dalla retrocompatibilità di PS5 e Xbox Series X.

Nel discutere dell'argomento con i giornalisti e gli addetti al settore presenti all'evento, l'amministratore delegato di GameStop ha spiegato di essere felice di sapere che sia PlayStation 5 che Xbox Series X vanteranno non solo un'unità ottica capace di leggere dischi, ma anche la funzione di retrocompatibilità: "La capacità di tutti i giochi delle precedenti generazioni di girare sulla nuova console è lì", ha spiegato Sherman senza però entrare nel merito delle differenze tra la retrocompatibilità della futura piattaforma Microsoft e quella della prossima PlayStation.

La mancanza di informazioni esaustive sulle reali potenzialità di PS5 e Xbox Series X in merito alla retrocompatibilità, secondo il dirigente di GameStop, sarebbero uno dei fattori alla base della contrazione nelle vendite software (e hardware) registrate dalla compagnia, come riferisce lo stesso Sherman quando afferma che "siamo nel corso di una sorta di 'processo educativo' che consenta agli utenti di capire cosa significa la retrocompatibilità con le piattaforme precedenti. I fan lo capiscono perfettamente ma pensiamo che ci sarà una rinascita del settore, una volta che le nuove console saranno disponibili e si saprà che tutti i giochi funzioneranno su di esse. Non sono soldi buttati, se compri un gioco oggi sarà un qualcosa che potrai utilizzare sul tuo nuovo dispositivo".