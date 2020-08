GameStop: da FIFA 21 a Cyberpunk 2077, prenota i nuovi giochi e risparmia con l'usato

Da GameStopZing è possibile prenotare i nuovi giochi della prossima stagione videoludica risparmiando portando indietro il proprio usato e approfittando delle promozioni per ottenere bonus preorder esclusivi. Ecco tutte le offerte valide online e in negozio fino al 26 agosto.

Portando due giochi usati validi per la promozione è possibile ad esempio acquistare Captain Tsubasa Rise of New Champions a 9.98 euro, WRC 9 a 9.98 euro, Project CARS 3 a 19.98 euro, Mafia Trilogy a 9.98 euro, Fast & Furious Crossroads a 19.98 euro e Tony Hawk's Pro Skater 1+2 a solo un euro, offerta valida anche per Mafia Definitive Edition e Star Wars Squadrons. Cyberpunk 2077 invece potrà essere prenotato a 19.98 euro, mentre Marvel's Avengers ha un prezzo ancora più contenuto: 44.98 euro in offerta per tutti (fino a esaurimento scortte e per un periodo limitato) o un solo euro portando indietro due giochi validi.

I possessori di Nintendo Switch possono acquistare con il 50% di sconto giochi come Captain Tsubasa Rise of New Champions, Ben 10 Power Trip e WRC 9 portando indietro un gioco valido per la promozione. Interessante anche l'offerta legata a FIFA 21, la Standard Edition costerà un euro portando due giochi validi per la promozione o 34.98 euro portando un gioco, offerta valida fino al 26 agosto. Sempre con due giochi usati sarà possibile pagare Assassin's Creed Valhalla Drakkar Edition a 19.98 euro mentre Far Cry 6 Yara Edition e Watch Dogs Legion Resistance Edition costeranno 29,98 euro.

Per tutti i dettagli, i prezzi aggiornati e altre informazioni vi rimandiamo al nuovo volantone GameStop estate 2020, tutte le offerte sono valide solamente per i possessori della card GSZ+.