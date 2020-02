GameStop, Final Fantasy 7 Remake a 39,98 € acquistando PS4 o PS4 Pro: i dettagli

L'uscita di Final Fantasy 7 Remake si avvicina sempre di più, e nell'ambito del Volantone di Primavera GameStop ha ben pensato di lanciare una nuova iniziativa promozionale dedicata all'atteso titolo.

Fino al 9 aprile, ovvero il giorno precedente all'uscita del gioco, tutti coloro che acquisteranno una PlayStation 4 o una PS4 Pro potranno preordinare Final Fantasy 7 Remake al prezzo di 39,98 euro, invece di 74,98 euro, nell'ambito della medesima transazione. La promozione è valida esclusivamente in negozio su qualsiasi modello delle console - nuove, usate e in qualsiasi configurazione. Si tratta di un'ottima opportunità per tutti coloro intenzionati ad acquistare PS4 o PS4 Pro in vista dell'uscita di Final Fantasy 7 Remake: il titolo, ricordiamo, sarà un'esclusiva Sony per ben un anno.

Si dà il caso che con il nuovo Volantone GameStop ha lanciato anche molte offerte sulle console di casa Sony. Ad esempio, ci sono PlayStation 4 500 GB in bundle con il pacchetto Neo Versa di Fortnite e una copia di Anthem al prezzo di 269,98 euro, PlayStation 4 Pro con il bundle Neo Versa di Fortnite a 309,98 euro e PS4 Pro Death Stranding Limited Edition a 379,98 euro. Trovate maggiori dettagli sulle offerte a questo indirizzo.