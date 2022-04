GameStop: Flash Sales, sconti lampo per tutto il weekend

Tempo di nuovi Flash Sales da GameStop. Dall'1 al 3 aprile 2022, per tutti i possessori di una tessera GameStop Level 3 o Epic, ci sono una serie di controller accessori in offerta, disponibili unicamente online nel periodo designato.

Tutti i possessori di una Level 3 o Epic dovranno effettuare il login con il loro account per vedere il prezzo promozionale per i seguenti prodotti GameStop Flash Sales per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox e Nintendo Switch:

Hori Racing Wheel Apex per PS5

Turtle Beach Stealth 600P Gen 2 (colore nero) per PS4

Turtle Beach Stealth 600X Gen 2 (colore bianco) per Xbox

Turtle Beach Recon 70 per Nintendo Switch

Power A Controller Enhanced Oran Berry Pikachu per Nintendo Switch

Wireless Power A Controller Fusion Pro per PS4

Wireless Power A Controller Fusion Pro (bianco e nero) per Nintendo Switch

Razer Controller Seiren V2 Pro per PC

Atrix Gaming Pack per PS5

Con la promozione in scadenza il 3 aprile, se siete interessati ad uno qualunque degli accessori disponibili, affrettatevi e non perdere questa interessante occasione messa a disposizione da GameStop. Ricordiamo, offerta disponibile solo acquistando online, e non recandosi presso i punti vendita fisici.

Non perdetevi inoltre il volantone GameStop di aprile con le migliori offerte su tutte le piattaforme. Se siete possessori di Switch, eccovi il bundle GameStop di Pokémon Scarlatto e Violetto, oltre a tante altre offerte Nintendo.