GameStop Flash Sales: tornano gli sconti a tempo limitato per GS+ Level 3 o Epic

Il nuovo volantone di GameStop di marzo 2022 ha portato con sé anche una nuova tornata dei Flash Sales, ossia degli sconti a tempo limitato indirizzati solamente ai clienti in possesso di carte GS+ Level 3 o Epic.

Grazie ai Flash Sales, validi solo online fino a domani 6 marzo 2022, i clienti di GameStop muniti di carte Level 3 o Epic possono accede in esclusiva a sconti a tempo limitato su un variegato quartetto di giochi, composto da FIFA 22 (nelle versioni per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S), Grand Theft Auto The Trilogy - The Definitive Edition (solo Nintendo Switch), Dying Light 2 Stay Human (PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S) e Assetto Corsa Competizione (solo PlayStation 4). Le offerte sono reperibili a questo indirizzo ma possono essere visualizzate solo dopo aver effettuato il login con un account Level 3 oppure Epic.

La carta GS+ Level 3, per chi non lo sapesse, costa 16,98 euro all'anno e permette di godere di numerosi vantaggi, come promozioni esclusive, sconti riservati, speciali extra valutazioni, garanzie per il reso non piaciuto dopo un giorno, la conservazione della prenotazione per 12 giorni, accesso anticipato a promozioni, vendite e prenotazioni di edizioni speciali e un regalo speciale per il proprio compleanno.

Fino al 30 marzo, ai clienti Level 3 o Epic sono indirizzate anche delle promozioni esclusive su giochi prezzati a 2,98 euro, 4,98 euro, 6,98 euro, 19,98 euro e 29,98 euro. Trovate maggiori dettagli qui.