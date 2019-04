GameStop Flash Sales: ultime ore per gli sconti di Pasqua, terminano domani

In occasione delle festività pasquali, GameStop ha lanciato i Flash Sales riservati ai clienti in possesso di una carta Level 3 o Epic, che rimarranno disponibili solamente fino a domani 22 aprile.

Tra i prodotti in offerta spicca senza dubbio Tom Clancy's The Division 2, che può essere acquistato in versione PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 40,98 euro. Niente male neppure lo sconto su Darksiders 3 per console, che viene proposto a 25,98 euro. Saldi anche per alcuni titoli della serie Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition (che include Modern Warfare Remastered) è disponibile a 14,98 euro, mentre World War II a 19,98 euro. Segnaliamo inoltre Crash Bandicoot N. Sane Trilogy per PlayStation 4 a 30,98 euro e il pacchetto Zero Assoluto di Fortnite a 14,98 euro.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale della promozione. Oltre ad essere presenti altri sconti, alcuni dei quali sugli accessori, sono disponibili anche interessanti incentivi - fino al 50% - per chi porta il proprio usato. Ci teniamo a precisare che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Ci siamo limitati a riportare degli sconti che potrebbero risultare interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono sempre identificati da un banner che include la dicitura "contenuto sponsorizzato".