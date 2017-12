GameStop: For Honor, Ghost Recon: Wildlands e Rayman Legends sono tra le offerte di oggi

Altro giorno, altre offerte. Prosegue, la promozione diche ci accompagnerà fino alla Vigilia di Natale con tantissimi sconti sui titoli più desiderati del momento. A seguire trovate le proposte di oggi 3 dicembre.

Sono ben 4 i titoli in offerta, tutti targati Ubisoft. Per PlayStation 4 e Xbox One abbiamo For Honor (17,98 euro anziché 30,98 euro, disponibile anche in formato Gold Edition a 25,98 euro) e Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands (25,98 euro anziché 50,98 euro). Per Nintendo Switch, invece, vengono proposti in sconto Rayman Legends: Definitive Edition (25,98 euro anziché 40,98 euro) e Monopoly (30,98 euro anziché 40,98 euro). Come vi sembrano?



Tenete a mente che le offerte sopra riportate saranno attive solo oggi domenica 3 dicembre, per cui se avete adocchiato qualcosa di interessante non esitate a procedere all'acquisto.