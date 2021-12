GameStop: Fortnite e Tekken 7 tra le nuove sorprese del Calendario dell'Avvento

Quindicesimo giorno di Calendario dell'Avvento da GameStop e anche oggi non mancano le sorprese con tanti giochi in offerta a prezzo scontato. Ecco le sorprese del Calendario dell'Avvento di mercoledì 15 dicembre.

Fortnite Pacchetto Leggende alla Menta costa 24.98 euro, questa edizione del gioco include vari contenuti extra tra cui: Costume Aura fresca, Dorso decorativo Capiente alla menta, Piccone da montagna alla menta, Costume Bombardiere alla menta, Dorso decorativo Borsello mentuccia

Frangifreschezza, Costume Oro schelementa, Dorso decorativo Mantello alla menta, Piccone Scettro tripla menta, Copertura Piromenta e 1.000 V-Buck da spendere in-game.

Si prosegue con Tekken 7 e Jump Force a 14.98 euro l'uno, Disney Magical World 2 Enchanted Edition a 34.98 euro e le cuffie Atrix PRO Series a 30,98 euro.

Continuano anche le offerte bonus del Calendario dell'Avvento come la supervalutazione dell'usato PlayStation: fino al 17 dicembre porta indietro la tua console usata e ricevi 150 euro per PS4 Fat o PS4 Slim e 200 euro per PS4 PRO. Torna il buono sconto di 10 euro sull'applicazione di pellicole protettive targate Mobile Outfitters, infine sono ancora disponibili due bundle console per Natale: Xbox Series S Fortnite e Rocket League costa 269.98 euro, mentre a 299.98 euro troviamo il pacchetto che include Nintendo Switch Modello 2019 con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online.