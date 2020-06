GameStop Funko Pop: i più belli a 9.98 euro, la nuova offerta

GameStopZing lancia una nuova promozione per l'estate incentrata sui Funko Pop! proponendo oltre 500 diversi modelli al prezzo di 9.98 euro, offerta valida su una selezione di figure con costo di listino fino a 20 euro.

La selezione è sterminata e può essere visualizzata interamente sul sito di GameStop, da precisare come alcuni Funko Pop! siano disponibili solamente online con consegna a domicilio mentre altri possano essere acquistati anche con ritiro nel negozio più vicino, sotto ogni scheda prodotto troverete chiare indicazioni a riguardo.

Ma quali sono i Funko Pop! venduti a 9.98 euro? Tra i tanti citiamo Wild Card Diamond (Fortnite), Dobby Schiocca Dita (Harry Potter), Deadpool Due Spade Bobblehead, Frozen Raven (Fortnite), Drift (Fortnite), Thanos Con Guanto Dell'Infinito Consumato (Marvel), Spyro the Dragon e Crash Bandicoot, Capitan America Mjolnir & Scudo Rotto (Marvel), Robin (Stranger Things), Hulkbuster Bobblehead (Infinity War), Steve (Minecraft) e Loot Llama (Fortnite). Anche l'espositore per Funko Pop! Glowbox LED Multicolore può essere acquistato a soli 9.98 euro, un vero e proprio accessorio indispensabile per esporre e valorizzare nel migliore dei modi la propria collezione.

La promozione è valida fino al primo luglio 2020 salvo esaurimento scorte e disponibilità dei singoli prodotti, affrettatevi dunque se volete avere la certezza di acquistare i modelli più rari ed esclusivi ad un prezzo incredibile!