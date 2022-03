Solo da GameStop: Gift Card PlayStation da 100 euro a 29.98€ portando due giochi usati

Nuovo promo targata GameStop per il mese di marzo: dal 10 al 30 marzo in tutti i negozi GameStop sparsi per l'Italia potete acquistare una Gift Card PlayStation Store dal 100 euro al prezzo di 29.98 euro. Come? Portando indietro due giochi usati.

Portando in negozio due giochi usati PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch validi per la promozione potete approfittare dell'offerta che vi permetterà di risparmiare sull'acquisto di una Gift Card PlayStation Store del valore di 100 euro.

L'offerta è valida solamente nei negozi, potete verificare la validità dei giochi sul sito di GameStop seguendo questi semplici passi:

Cerca sul sito il gioco da riportare in negozio

Clicca sull'immagine del gioco che vuoi riportare, facendo attenzione alla piattaforma

Nella scheda prodotto cerca il messaggio posizionato sotto la data di uscita, se il gioco è valido per le promozioni, troverai il bottone "Gioco valido per le promozioni", in caso contrario non è presente nessun messaggio.

Sono online anche le nuove offerte PlayStation di GameStop per il mese di marzo, prosegue la supervalutazione dell'usato su PS4 PRO, PS4 Slim e PS4 Fat, inoltre promo per prenotare i nuovi giochi in uscita su PlayStation 4 e PlayStation 5, sconti su accessori e tante altre offerte a tema PlayStation.