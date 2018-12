GameStop: God of War, PlayStation Plus e FIFA 19 tra le offerte del 22 dicembre

Oggi 22 dicembre le offerte di GameStop per il Calendario dell'Avvento sono decisamente ghiotte e, siamo sicuri, faranno la felicità di tutti i possessori di PlayStation 4.

God of War, eletto gioco dell'anno ai recenti Game Awards 2018, può essere acquistato a soli 20,98 euro. L'abbonamento di 12 mesi a PlayStation Plus è invece proposto a 39,99 euro, un prezzo sicuramente invitante non solo per coloro che vogliono abbonarsi per la prima volta, ma anche per chi è intenzionato ad estendere la propria sottoscrizione già attiva. PlayStation VR in bundle con PS Camera e VR World è invece in vendita a 149,98 euro. Queste offerte rimarranno attive solo per oggi 22 dicembre, sia online che nei punti vendita della catena, fino ad esaurimento scorte.

Da oggi fino al 24 dicembre potete acquistare anche The Last of Us Remastered + 1 gioco a soli 20,98 €. Al capolavoro di Naughty Dog può essere accoppiato un titolo a scelta tra Ratchet & Clank, Bloodborne, inFamous: Second Son, Uncharted 4, Uncharted: Nathan Drake Collection, Until Dawn e LittleBigPlanet 3. Infine, segnaliamo che FIFA 19 in versione PlayStation 4 e Xbox One sarà in offerta a 44,98 euro fino al 30 dicembre.