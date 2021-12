GameStop dà il via al Graphic Contest natalizio: in palio pure il mini-frigo Xbox Series X

In occasione delle vacanze natalizie, GameStop ha ben pensato di dare il via ad un nuovo Graphic Contest che, in linea con lo spirito festivo, presenterà molti meno vincoli rispetto ai contest che l'hanno preceduto...

Ai partecipanti viene chiesto di realizzare un disegno totalmente autoprodotto (digitale o tradizione) che sprizzi atmosfera natalizia, in cui due (o più) iconici personaggi dei videogiochi si scambiano un regalo. Per partecipare, bisogna iscriversi al gruppo Facebook GameSoul di GameStop e pubblicare il proprio disegno sotto forma di commento nell'apposito post "Graphic Coh-oh-ontest Natalizio" creato dagli amministratori.

A contest concluso, una giuria interna decreterà i 3 vincitori, i quali si aggiudicheranno i seguenti premi:

1° classificato : Una console Nintendo Switch OLED

2° classificato : Una console Xbox Series S

3° classificato: Un mini-frigo Xbox Series X

Inoltre verranno premiate 10 categorie extra con altrettanti premi che verranno conferiti a 10 disegni che si saranno distinti ma non saranno rientrati nei primi 3:

Premio speciale: Una Gift Card del valore di 25 euro da utilizzare nei punti vendita GameStop o su GameStop.it.

Il contest è partito oggi 10 dicembre e(saranno accettati i disegni pubblicati entro le 23:59 del 26 dicembre). Leggete per bene il regolamento disponibile a questo indirizzo e ricordate: