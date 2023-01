GameStop GS Pro Club trasforma la passione per i videogiochi in un'esperienza esclusiva

GameStop annuncia la nascita di GS Pro Club, un'esperienza esclusiva per i propri iscritti con più vantaggi e più opportunità, non solo legate all'ambito gaming ma anche dell'intrattenimento e del food. Ecco tutti i vantaggi di GS Pro Club.

I membri GS Pro Club ottengono fino a 165€ l'anno da spendere per rendere straordinarie le proprie passioni grazie a numerose opportunità uniche legate al mondo del food, dell’intrattenimento e del tempo libero, come pranzi e cene scontati, ingressi al cinema, abbonamenti a piattaforme musicali, corsi di lingue e tanto altro.

Per gli iscritti al ci sono anche molti vantaggi pensati per gli appassionati di videogiochi: inviti a eventi esclusivi GameStop, 10% di valutazione extra sui giochi usati, accesso prioritario alle Limited Edition, alle promozioni e Flash Sales, spese di spedizione gratuite per ordini superiori a 30€, accesso a un gruppo Facebook dedicato e un regalo di compleanno.

Aderendo al GS Pro Club, gli iscritti avranno una serie di vantaggi, tra cui:

Anteprime dedicate

Vip Pass

Extra Valutazione dell’usato

Offerte del mese in anteprima

Spedizione gratuita per ordini superiori a 30€

Regalo di compleanno

Accesso a un gruppo Facebook dedicato

Piatti gratuiti, sconti, formula 2x1 in ristoranti convenzionati

Abbonamenti mensili ad App dedicate all’intrattenimento: cinema, corsi, musica

Formula 2x1 in cinema convenzionati

Sconti su acquisti di vino e box gourmet

Ingressi gratuiti e sconti su numerose attività legate all’intrattenimento

E se siete livello 3 o Epic potete passare a GS Pro Club senza costi aggiuntivi, per tutti i dettagli ed i costi vi rimandiamo al sito di GameStop.