GameStop: GTA e Mafia tra le offerte del Calendario dell'Avvento del 5 dicembre

Mancano 20 giorni a Natale e GameStop lancia una nuova ondata di offerte per il Calendario dell'Avvento, con tantissimi giochi e accessori in sconto nei negozi e online fino alle 23:59 di oggi: una valanga di sconti per risparmiare sull'acquisto di nuovi giochi.

Tra i protagonisti delle offerte del Calendario dell'Avvento GameStop del 5 dicembre troviamo LEGO 2K Drive a partire da 19.98 euro anche in bundle con il set LEGO fisico Veicolo Anfibio 3 in 1 (Aquadirt), da segnalare anche GTA V Premium Online Edition (PS4/Xbox One) e GTA V Standard Edition per PS5 a 25.98 euro, stesso prezzo per Mafia Trilogy (raccolta che include le riedizioni di Mafia, Mafia II e Mafia III) e Mafia Definitive Edition.



In offerta anche i giochi per Nintendo Switch con Metroid Dread proposto a 29.98 euro, Bayonetta 3 a 34.98 euro, Miitopia a 27.98 euro e Super Mario Odyssey a 49,98 euro. Infine, in sconto anche i controller RealMz di Sonic proposti in tre diverse varianti a 29,98 euro l'uno.



Tutti gli sconti sono validi solo per la giornata di oggi nei negozi GameStop e sul sito online, fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Una bella occasione per acquistare nuovi giochi risparmiando in vista delle festività natalizie.