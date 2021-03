GameStop guarda al futuro e punta su PC Gaming, hardware e accessori

Nella notte GameStop Corporation ha annunciato i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, dati influenzati ovviamente dalle misure sanitarie per limitare la circolazione del Covid-19 e che ha visto l'azienda chiudere temporaneamente diversi punti vendita o aprire con orari ridotti.

GameStop sta puntando forte sull'eCommerce e sui contenuti digitali e questi segmenti di business cresceranno ancora nel prossimo periodo secondo il CEO della compagnia, il quale aggiunge nuove opportunità dichiarandosi desideroso di espandere le attività dell'azienda nel mercato PC Gaming:

"Il catalogo GameStop è in continua espansione e questo include anche nuove offerte legate al mondo PC con computer per il gioco e hardware per i creatori, monitor, TV, tavoli e scrivanie, sedie gaming, mobili per postazioni gaming e accessori. Questi sono prodotti che i nostri clienti si aspettano di acquistare da GameStop."

Con questa mossa GameStop vuole entrare in nuovi mercati riducendo la dipendenza dal business delle console e aprendosi verso ulteriori settori in espansione, come già dimostra l'interesse della catena verso il merchandising, i gadget, le action figure, i giochi di carte collezionabili ed i board game.

In futuro dunque il mercato PC diventerà sempre più importante per GameStop Corporation insieme alla vendita di contenuti digitali e all'eCommerce, non verrà trascurato ovviamente il mercato delle console e dei videogiochi per queste piattaforme.