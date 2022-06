GameStop: Halo Infinite, Forza Horizon 5 e altri giochi Xbox in sconto, promo PC Game Pass

Fino al 23 giugno da GameStop trovate in offerta i migliori giochi Microsoft per le console della famiglia Xbox, con una vasta selezione di giochi digitali e fisici in vendita a prezzo ridotto ancora per pochissimi giorni.

Tra i giochi Xbox in sconto da GameStop troviamo Forza Horizon 5 a 49.98 euro, Microsoft Flight Simulator a 39.98 euro e Halo Infinite a 39.98 euro oltre ad Age of Empires 4 per PC a 49.98 euro. Tante anche le offerte digital con Microsoft Flight Simulator Deluxe per PC a 69.99 euro, Sea of Thieves a 19.99 euro, Forza Horizon 5 Deluxe Edition a 69.99 euro e Halo Infinite a 49,99 euro.

Online trovate anche una nuova promozione per risparmiare sull'abbonamento PC Game Pass: "Acquista Xbox Game Pass per PC 3 Mesi + 1 accessorio a scelta tra Tastiera Razer Cynosa V2 e Cuffie Razer Kraken X Lite) a 70.97€. Promozione valida dal 1 al 29 giugno 2022, salvo esaurimento scorte."

Acquistando dunque l'abbonamento trimestrale PC Game Pass einsieme ad un accessorio Razer a scelta tra la tastiera Cynosa V2 e le cuffie Kraken X Lite, pagherete in totale 70.98 euro per i due prodotti, la promozione è valida fino al 29 giugno, salvo esaurimento delle scorte disponibili.