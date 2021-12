GameStop Holiday Promo: Cyberpunk 2077 e Tales of Arise tra le offerte del primo dicembre

GameStop lancia la Holiday Promo, torna il Calendario dell'Avvento con nuovi sconti ogni giorno fino al 24 dicembre. Il mese di dicembre si apre con una selezione di giochi in vendita a partire da 19.98 euro, ecco le offerte valide solo oggi.

Tante le offerte del Calendario dell'Avvento GameStop del primo dicembre, segnaliamo ad esempio Tales of Arise a 59.98 euro, Cyberpunk 2077 Day One Edition a 19.98 euro, Scarlet Nexus a 39.98 euro, The Dark Pictures Anthology House of Ashes a 24.98 euro, La Famiglia Addams Caos in Casa a 29.98 euro e l'accessorio Neckset HORI 3D Surround Gaming per PS5 e Xbox Series X/S a 79,98 euro.

Fino al 12 dicembre troviamo in offerta anche il Calendario dell'Avvento Funko! di Harry Potter con uno sconto del 40% sul prezzo di listino, Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento Nintendo Switch Online a 299.98 euro, sconto di 10 euro sull'applicazione delle pellicole protettive Mobile Outfitters acquistando uno dei prodotti del Calendario dell'Avvento e Xbox Series S Rocket League Bundle in preordine a 299,98 euro.

Questo è solo il primo giorno delle Holiday Promo, nuove offerte arriveranno a cadenza giornaliera fino alla Vigilia di Natale, con sconti su accessori, console, videogiochi e gadget.