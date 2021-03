GameStop: sembra imminente l'abbandono di Reggie Fils-Aime

Sembra che a circa un anno dall'inizio della sua nuova avventura, Reggie Fils-Aime, noto ex presidente di Nintendo of America, stia meditando di abbandonare GameStop. La notizia giunge direttamente da un comunicato del noto rivenditore statunitense.

Al momento non sappiamo con esattezza quali siano i motivi che avrebbero spinto Fils-Aime a decidere per la separazione dalla compagnia. Tutto ciò che sappiamo è che la previsione è stata formulata da GameStop all'interno degli ultimi documenti inviati alla Commissione per i Titoli e gli Scambi (SEC), ente che si occupa negli Stati Uniti d'America di vigilare sulla borsa valori:

"Ci sono stati cambiamenti significativi nel nostro consiglio di amministrazione da giugno 2020, come precedentemente segnalato nei nostri rapporti periodici depositati presso la SEC, e prevediamo di subire ulteriori modifiche durante la nostra riunione annuale del 2021. Alla data del presente Modulo 10-K, il Consiglio non ha determinato la lista definitiva dei candidati per l'elezione alla nostra Assemblea annuale del 2021, ma attualmente ci si aspetta che i seguenti amministratori in carica si ritireranno dal Consiglio alla riunione: Lizabeth Dunn, Paul Evans, Raul J. Fernandez, Reginald Fils-Aimé, William Simon, James K. Symancyk, Carrie W. Teffner e Kathy P. Vrabeck".

GameStop non esclude che l'imminente via vai dei suoi dirigenti possa andare a ledere la stabilità finanziaria della compagnia, che dopo il clamoroso caso dello short squeeze causato dai redditor non ha di fatto guadagnato granché una volta che l'operazione si è sgonfiata definitivamente.

"Il turnover del nostro Consiglio di amministrazione potrebbe mettere un freno alle nostre operazioni, o al nostro focus strategico e alla nostra capacità di promuovere il valore azionario aziendale. Se non riusciamo ad attrarre e assumere nuovo personale qualificato per il nostro Consiglio, potremmo interrompere le nostre operazioni e subire un effetto negativo sulle nostre attività".

Nonostante questi possibili problemi, GameStop ha recentemente dichiarato di guardare con fiducia verso il futuro, decisa a puntare su PC Gaming, hardware e accessori.