GameStop: l'impennata delle azioni potrebbe essere stata alimentata da bot

Le recenti impennate in borsa da parte di GameStop potrebbero essere anche conseguenza dell'azione di alcuni bot sui social media. Ad avanzare l'ipotesi è PiiQ Media, azienda di cybersicurezza che ha analizzato il caso concludendo che potrebbe esserci un'organizzazione di più parti dietro il boom del valore azionario della società.

L'analisi di PiiQ Media ha evidenziato l'azione di bot attraverso piattaforme social quali Reddit, Facebook, Twitter e Instagram volte a promuovere le azioni di GameStop. Lo ha confermato a Reuters Aaron Barr, co-fondatore di PiiQ Media: "Abbiamo visto chiare manovre di attività artificiale attraverso le quattro piattaforme social", sottolinea Barr. Manovre simili sono state riscontrate anche su tutti i post social riguardanti GameStop, messi in risalto sempre durante l'apertura e la chiusura degli scambi in borsa.

Resta tuttavia ancora poco chiaro quanto possa essere stato rilevante il ruolo svolo dai bot per spingere alle impennate avvenute in due differenti occasioni quest'anno, tra cui il boom delle azioni di GameStop del 24 febbraio pomeriggio, i cui valori sono raddoppiati nel giro di poche ore. Ma è ritenuto sicuro che un intervento artificiale ci sia stato per spingere verso questa direzione. Nel frattempo l'azienda è ancora senza un CFO, in seguito alle dimissioni di Jim Bell da CFO di GameStop, il cui abbandono diverrà effettivo il 26 marzo 2021.