GameStop inaugura i Mesi dell'Usato: tante promozioni su giochi e console

In vista della Pasqua, la nota catena GameStop invita tutti gli appassionati di videogiochi a celebrare il grande evento lanciando i Mesi dell'Usato: la promozione durerà fino a maggio e coinvolgerà tantissimi titoli e bundle di console.

Accompagnata da un simpatico video di presentazione e dall'apertura di una pagina apposita consultabile sul sito ufficiale di GameStop, la nuova iniziativa della catena videoludica comprende una promozione 3x2 su tutti i giochi PS3, Xbox 360, Wii, Wii U e PS Vita in catalogo e una vasta selezione di giochi PS4 e Xbox One usati a meno di 10 e 20 euro.

Per quanto riguarda i bundle di console, segnaliamo la disponibilità di Wii U a 69,98 euro con hard disk da 32GB e Animal Crossing Amiibo Festival, di PlayStation 3 (modello Slim) a 69,98 euro con Deus Ex Human Revolution e Truck Racer, di Xbox One (primo modello) a 129,98 euro con hard disk da 500GB e Titanfall 2 e, solo in negozio, PlayStation 4 (primo modello) a 239,98 euro con hard disk da 500GB acquistando un gioco usato PS4. Su queste pagine trovate inoltre le offerte del volantino GameStop di aprile.

Nota Bene: questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura "contenuto sponsorizzato".