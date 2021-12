GameStop inizierà presto a vendere NFT e sta cercando autori di non-fungible token

GameStop ha annunciato l'intenzione di aprire un marketplace per NFT e per l'occasione è stato aperto un sito dedicato, al momento ancora vuoti dal momento che il colosso americano non ha ancora contenuti da vendere, ma le cose sono destinate a cambiare nei prossimi mesi.

Il sito NFT GameStop ospita ora una sorta di "chiamata alle armi" per i creatori di NFT, la catena sta cercando autori di non-fungible token da poter vendere sul suo marketplace e chiede a chiunque sia interessato di compilare l'apposito modulo, presentando anche le opere già create e vendute.

Non è ben chiaro quali tipi di contenuti stia cercando GameStop e nemmeno che tipo di NFT intenda vendere dal momento che l'azienda non possiede proprietà intellettuali di richiamo e vendere NFT basati su IP e franchise noti richiederebbe il pagamento di diritti d'autore per non incorrere nella violazione di copyright.

Al momento è tutto molto fumoso ma nel corso del 2022 l'operazione dovrebbe diventare più concreta, il marketplace NFT di GameStop dovrebbe aprire proprio durante il nuovo anno, presto presumibilmente scopriremo tutti i piani della catena a riguardo. E voi cosa ne pensate di questa decisione? GameStop riuscirà ad entrare in un mercato crescente ma già competitivo come quello dei marketplace per non-fungible token?