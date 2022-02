GameStop investe negli NFT: stanziato un fondo da $100 milioni con Immutable X

Gli NFT si stanno introducendo in modo sempre più evidente all'interno del gaming e un numero crescente di compagnie, tra cui anche Nintendo, sembrano interessate ad integrarle all'interno della propria offerta commerciale.

Anche il noto retailer GameStop ha deciso di entrare ufficialmente nel mercato degli NFT stringendo una collaborazione con Immutable. La società ha annunciato una partnership con la società di cryptocurrency australiana per creare un fondo da 100 milioni di dollari in token IMX. Le due compagnie utilizzeranno questi fondi per creare sovvenzioni da concedere ai creatori di contenuti e tecnologia NFT.

Il rivenditore ha aggiunto che Immutable collaborerà con GameStop alla creazione del proprio marketplace NFT che dovrebbe essere lanciato più avanti nel 2022. Inoltre, Immutable verserà in favore di GameStop fino a $150 milioni di token IMX se l'azienda sarà in grado di raggiungere "determinati obiettivi".

"Zero commissioni sul gas, scambi istantanei e NFT a emissioni zero per mercati, giochi e applicazioni senza compromessi", è la descrizione con cui si presenta Immutable X, peraltro sviluppatori del gioco del card game Gods Unchained che utilizza il modello "play-to-earn" con cui i giocatori possono vendere e scambiare i loro beni digitali. Coloro che sono interessati a richiedere una sovvenzione GameStop/Immutable per gli NFT possono farlo sul sito Web di GameStop.