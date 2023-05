GameStop Irlanda chiude: svendita per prodotti PC, PlayStation, Xbox e Switch

Nonostante abbia concluso l'anno fiscale con dei numeri in crescita ed uno sguardo più positivo verso il futuro, GameStop, il più grande rivenditore di prodotti videoludici, ha annunciato che chiuderà le proprie sedi in Irlanda.

La notizia, riportata su Twitter da Idle Sloth, è confermata ufficialmente sulle pagine di GameStop Irlanda, che ha preannunciato la definitiva chiusura delle sedi nel paese. Al momento non sono state diffuse dichiarazioni in merito ai motivi che hanno spinto alla drastica decisione presa dall'azienda.

Dando uno sguardo alle pagine ancora disponibili di GameStop Irlanda, scopriamo come la catena abbia qui messo in svendita i propri prodotti a tema videoludico, inclusi giochi, console e accessori PC, PlayStation, Xbox (Xbox Series X, ad esempio, è scesa da 499,99 euro a 474,99 euro) e Nintendo Switch. Ad approfittare degli sconti applicati fino al 40%, però, saranno solo ed esclusivamente i clienti irlandesi, poiché viene specificato che le spedizioni non oltrepasseranno il paese.

Come detto, GameStop ha concluso il suo anno fiscale in positivo, tuttavia è possibile che in Irlanda gli affari della catena non abbiano denotato i miglioramenti auspicati. L'azienda ha ormai da anni avviato una politica di espansione dei propri interessi, che in precedenza si focalizzavano quasi esclusivamente sulla vendita di prodotti retail, ma è possibile che le nuove strategie non abbiano trovato terreno fertile in Irlanda.