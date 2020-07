GameStop Italia entra nel mondo degli eSports con il Team Elites!

GameStop, multinazionale leader nel settore gaming globale, annuncia il suo ingresso nel mondo eSports italiano scegliendo Elites eSports A.S.D., team nato alla fine dello scorso anno e capace di riscuotere enormi consensi.

"Siamo entusiasti di annunciare finalmente la nostra partnership con GameStop Italia Ognuno di noi almeno una volta nella vita si è ritrovato a osservare la più grande catena di videogiochi al mondo desiderandone i videogiochi, i gadgets e le esclusive. Ognuno di noi ha sempre cercato di avvicinarsi il più possibile a questo mondo. Oggi tutto questo, grazie a tutti voi, è diventato realtà! Elites collaborerà con questa grande multinazionale videoludica portandone in alto il nome. I nostri players indosseranno con orgoglio la maglia con il logo ufficiale di GameStopZing sfoggiando le loro abilità durante ogni competizione."

Elites Esports è Una realtà fresca e giovane che nasce solo a Ottobre 2019 dall'unione di 6 grandi Youtubers ed il loro Manager Luca Scoffone, gli Youtuber sono Andrea, Antonio e Mirko dei Fiusgamer (+850k iscritti), Ohm (+650k iscritti), Enry Lazza (+350k iscritti), Tatino23 (+350k iscritti)

Il progetto prende sin da subito una grandissima audience e comincia a spopolare sui social dove, soprattutto nella quotidianità, i fan giornalmente interagiscono con gli eventi, con i post condivisi nei canali di comunicazione ufficiali e le streaming live.

Tutto ciò ha contribuito a portare in bacheca il loro primo trofeo Nazionale di Counter Strike come campioni Italiani che li ha portati ora a partecipare alle maggiori competizioni Europee oltre che esser competitivi ai vertici Italiani ed anche internazionali per alcuni titoli come: FIFA, Fortnite, Apex, Clash Royale ed altri.