GameStop Italia lancia il Calendario dell'Avvento dal primo al 24 dicembre

Dopo ile ilè ora tempo di pensare alle festività natalizie. Per l'occasione,ha lanciato il nuovo Calendario dell'Avvento 2017 con offerte quotidiane dal primo al 24 dicembre.

Ogni giorno GameStop offrirà uno sconto e una promozione specifica su console, videogiochi e accessori, valida in negozio e online. Le offerte verranno rivelate quotidianamente a partire dalla mezzanotte, da venerdì 1 al 24 dicembre, vi consigliamo quindi di tenere d'occhio l'apposita pagina per tutte le novità in merito.

Negli scorsi anni, il Calendario dell'Avvento di GameStop ha riservato molte sorprese, vedremo se quest'anno la catena saprà essere altrettanto generosa in vista del Natale.