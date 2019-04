GameStop Italia lancia Premium Pass: gioca di più, spendi di meno

Oltre ai Mesi dell'Usato con interessanti sconti suo giochi di seconda mano, GameStop Italia presenta Premium Pass, iniziativa disponibile fino al 29 maggio che vi permetterà di giocare di più... spendendo meno.

Come funziona? GameStop Premium Pass può essere acquistato in due versioni da 49.98 euro o 59.98 euro, la prima include 24.98 euro di credito per l'acquisto di un gioco usato e dieci ticket per acquistare dieci giochi usati a 10 euro ciascuno (riportando indietro il tuo usato) mentre il secondo pass presenta le stesse caratteristiche con l'aggiunta della tessera Level-3.

Il sito di GameStop riporta: "Acquista il Premium Pass e, nella stessa transazione, utilizza il credito per acquistare un gioco usato da almeno 24.98€. In seguito porta in negozio un gioco (con prezzo al pubblico minimo della versione usata di almeno 24.98€) ed utilizza uno dei 10 ticket per acquistare un gioco usato a solo 10€ Ripeti per altre 9 volte ed utilizza i ticket rimasti per acquistare giochi usati! Ricorda: indipendentemente dal prezzo dei giochi da acquistare, il ticket ti permetterà di pagarli solo 10€! Hai tempo fino al 1 Febbraio 2020 per usare tutti e 10 i ticket, quali giochi proverai? Premium Pass disponibile solo in negozio (in qualsiasi punto vendita) dall'11 Aprile al 29 Maggio 2019. Il servizio è riservato ai possessori di GameStop+ e valido sull'acquisto di giochi usati PS4, Xbox One e Switch."

