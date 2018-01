GameStop Italia lancia i saldi sui migliori giochi per Nintendo Switch

Insieme ai saldi di gennaio lancia una serie di sconti sui migliori giochi del catalogo Switch, non solo sulle esclusive targate Nintendo ma anche su alcuni titoli di terze parti, tra cui

Sconti Switch GameStop Italia

Tra i protagonisti delle offerte di GameStop per Nintendo Switch troviamo ARMS, Super Mario Odyssey, Fire Emblem Warriors, Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda Breath of the Wild, solamente per citarne alcuni:

ARMS (50.98 euro anzichè 60.98 euro)

Super Mario Odyssey (50.98 euro anzichè 60.98 euro)

Splatoon 2 (50.98 euro anzichè 60.98 euro)

The Legend of Zelda Breath of The Wild (55.98 euro anzichè 70.98 euro)

Fire Emblem Warriors (44.98 euro anzichè 60.98 euro)

Fire Emblem Warriors Limited Edition (60.98 euro anzichè 85.98 euro)

Mario Kart 8 Deluxe (50.98 euro anzichè 60.98 euro)

The Elder Scrolls V Skyrim (50.98 euro anzichè 60.98 euro)

Le offerte indicate sono valide da oggi e per un periodo limitato sul sito GameStop.it o in tutti i negozi della catena, in ogni caso le promozioni saranno disponibili fino ad esaurimento scorte.