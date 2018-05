GameStop Italia sarà retail partner di Milan Games Week 2018

A poco più di quattro mesi dall’inizio del principale evento italiano per gli appassionati di videogiochi, AESVI e GameStop annunciano oggi che il più grande rivenditore gaming del mondo sarà Partner Retail della prossima edizione di Milan Games Week.

Dopo aver già collaborato con l’Associazione in occasione dell’edizione 2017 della manifestazione, GameStop porterà nuovamente agli appassionati di videogiochi che parteciperanno alla Milan Games Week una vasta gamma di prodotti, selezionati con attenzione dai propri specialisti per soddisfare tutti i gusti e le esigenze: dall’hardware alle grandi novità software, passando per accessori di ogni tipo. Questi, insieme a gadget e collezionabili, saranno in un’area dedicata al mondo Zing, presente all’interno dello stand GameStop.

Gli addetti alle vendite accoglieranno i videogiocatori italiani in un contesto arricchito da grandi novità: per la prima volta, un maxi wall darà visibilità alle promozioni anche fuori dallo stand, mentre le 30 casse all’interno dello store saranno affiancate da quelle riservate ai disabili e dalle 12 casse riservate alle prevendite situate nel box esterno. Per snellire le code e ridurre i tempi di attesa, inoltre, GameStop ha studiato un nuovo sistema che combina la possibilità di avere una doppia coda, con fila esterna al coperto, in caso di particolare affluenza, con un nuovo assetto che prevede l’utilizzo da parte del personale addetto di 2 monitor e 30 dispositivi dedicati. All’interno degli oltre 1.500 metri quadri di area espositiva saranno inoltre presenti diverse aree dedicate ai partner. La prossima edizione di Milan Games Week si terrà dal 5 al 7 ottobre 2018 nei padiglioni 8, 12 e 16 di Fiera Milano Rho. Il consumer show videoludico più importante d’Italia presenterà quest’anno una nuova area di circa 16 mila metri quadrati pensata per celebrare gli eSports; Milan Games Week 2018 si svilupperà quindi su una superficie complessiva di 50 mila metri quadri di puro divertimento per tutte le tipologie di gamer.

La potenza della partnership tra GameStop e Milan Games Week non si espliciterà solo nei giorni dell’evento, ma farà scintille fin da subito attraverso un crescendo di attività che coinvolgeranno il pubblico nel corso di tutta l’estate: attività sui social network, visibilità online e in tutti i punti vendita GameStop e soprattutto la spinta continua da parte dello staff degli store, ragazzi che sono il vero e forte punto di contatto con i gamer italiani e che nei mesi prima di Milan Games Week indosseranno T-shirt dedicate al grande evento.