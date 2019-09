GameStop lancia il Football Pass in occasione del lancio di FIFA 20

GameStop Italia presenta il nuovo Premium Football Pass in occasione del lancio di FIFA 20: acquista il gioco e il pass e ricevi subito 9.99 euro di credito FUT, oltre ad usufruire dei vantaggi legati al Premium Pass.

Acquista FIFA 20 e, nella stessa transazione, il Football Pass. Riceverai 9.99€ di Credito FUT da spendere subito. In seguito porta in negozio un gioco PS4/Xbox One/Switch valido per la promozione ed utilizza uno dei 3 ticket per acquistare/prenotare un gioco nuovo a 19.98€. Ripeti per altre 2 volte ed utilizza i ticket rimasti per acquistare/prenotare giochi nuovi.

I ticket ottenuti con il Premium Football Pass potranno essere utilizzati fino al primo febbraio 2020. "Di seguito le note ed i chiarimenti diffusi da GameStop sul corretto utilizzo della promozione: "Football Pass disponibile solo in negozio dal 24 Settembre al 27 Ottobre 2019. Il servizio è riservato ai possessori di GameStop+ e valido solo se acquistato contestualmente a FIFA 20 (Standard, Champions Edition o qualsiasi offerta console che includa il gioco).

Dopo l’acquisto del Football Pass troverai sullo scontrino un buono (utilizzabile 3 volte). Dovrai mostrarlo in cassa per poter usufruire della promozione. Conserva lo scontrino, il buono NON portà essere recuperato. Il Football Pass non permette l'acquisto di un'altra copia di FIFA 20. Il gioco PS4/Xbox One/Switch riportato dovrà essere valido per la promozione."