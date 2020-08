GameStop lancia le nuove offerte PlayStation: sconti PS4, PS4 PRO e PSVR

Da oggi sono attive online e in negozio le nuove offerte PlayStation di GameStop per l'acquisto di PlayStation 4, PS4 PRO e PlayStation VR, valide fino al prossimo 30 settembre. Esaminiamo le promozioni nel dettaglio.

PS4 PRO + Credito

PlayStation 4 PRO (varie configurazioni disponibili) con Ricarica PlayStation Network da 20€ a 399.98€ anzichè 429,98 euro

PS4 1TB PlayStation Hits

PS4 Slim 1TB + 3 Giochi PlayStation Hits (The Last of Us Remastered, God of War e Horizon Zero Dawn Complete Edition) a 319.98€ invece di 359,98 euro

PS4 500GB + Marvel's Avengers (dal 4 al 20 settembre)

PS4 Slim 500GB (varie configurazioni disponibili) + Marvel's Avengers a 299.98€ invece di 374,96 euro

PlayStation VR

PlayStation VR + PS Camera + VR Worlds a 279.98€ invece di 299.98€

GameStop ricorda che "le promozioni sono valide fino ad esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GSZ+. Le promozioni sono soggette alla reale disponibilità dei prodotti su punto vendita e online. Chiedi chiarimenti al nostro staff."