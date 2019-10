GameStop Sconti: nuove offerte su PS4, Dualshock 4, Xbox One S e X

Dopo il Volantone di ottobre, GameStop ha lanciato una nuova serie di offerte su console e accessori PlayStation e Xbox One. Scopriamole nel dettaglio.

Partiamo con una serie di promozioni PlayStation valide fino al 23 ottobre. Il bundle contenente una PS4 da 500 GB, un secondo Dualshock 4 e un voucher per il pacchetto Neo Versa di Fortnite (skin epica, dorso epico e 2.000 V-Buck) è proposto da 269,99 euro. Il pacchetto comprendente PS4 da 1TB, un secondo Dualshock 4 e Crash Team Racing: Nitro-Fueled è invece venduto a 289,98 euro. Se invece siete interessati al solo controller, allora con 59,98 euro potete portarvi a casa un Dualshock 4 assieme al pacchetto Neo Versa di Fortnite e una ricarica PSN da 10 euro. Segnaliamo anche due offerte sull'usato: è possibile acquistare un abbonamento di 12 mesi a PlayStation Plus con un solo euro portando in negozio due giochi PS4/Xbox One/Switch validi per la promozione, oppure una ricarica PSN da 20 euro con un solo centesimo portando un gioco.

Passando a Microsoft, abbiamo due promozioni da segnalarvi. Fino all'8 novembre è possibile acquistare una Xbox One S 1TB con un gioco (a scelta tra The Division 2, Minecraft, Anthem e PUBG) a 229,98 euro. Fino al 23 novembre è inoltre disponibile Xbox One X 1TB con un gioco (a scelta tra Metro Trilogy, The Division 2, Shadow of the Tomb Raider e PUBG) a 379,98 euro.