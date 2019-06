GameStop lancia il 'Premium Pass Old Gen', per giochi PS3, Xbox 360, Wii e Wii U

Dopo il Premium Pass, GameStop Italia inaugura ora una nuova versione del servizio, interamente dedicata alle console della precedente generazione.

A fianco del "Premium Pass", dedicato a giochi Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch, fa infatti ora la sua comparsa il "Premium Pass Old Gen". Quest'ultimo può essere acquistato in due differenti versioni, dal prezzo di 19,98 euro e 29,98 euro. La prima di queste include: 9,98 euro di credito per l'acquisto di un gioco usato; 10 ticket per acquistare 10 giochi usati a 5 euro cad, portando il tuo usato. La seconda, oltre a questi contenuti, aggiunge una tessera level 3.



Tutte le informazioni sul funzionamento del "Premium Pass Old Gen" possono essere rintracciate sul sito ufficiale di GameStop Italia, di seguito riproponiamo alcuni dei dettagli descritti: "Acquista in negozio il Premium Pass e, nella stessa transazione, utilizza il credito per acquistare un gioco usato da almeno 9.98€. In seguito porta in negozio un gioco (con prezzo al pubblico minimo della versione usata di almeno 9.98€) ed utilizza uno dei 10 ticket per acquistare un gioco usato a solo 5€. Ripeti per altre 9 volte ed utilizza i ticket rimasti per acquistare giochi usati! Ricorda: indipendentemente dal prezzo dei giochi da acquistare, il ticket ti permetterà di pagarli solo 5€!".



Il Premium Pass potrà essere acquistato in negozio nel periodo compreso tra 30 maggio e 26 giugno 2019, ed i buoni dovranno essere utilizzati entro il 1 febbraio 2020. Inoltre: "Il servizio è riservato ai possessori di GameStop+ e valido sull'acquisto di giochi usati PS3, Xbox 360, Wii, e WiiU. Dopo l’acquisto del Premium Pass, in negozio, troverai i buoni nella tua area riservata del sito www.gamestop.it (1 solo buono utilizzabile 10 volte), dovrai mostrarlo in cassa per poter usufruire della promozione. Il gioco PS3/Xbox 360/Wii/WiiU riportato dovrà avere prezzo al pubblico minimo della versione usata di almeno 9.98€ e dovrà essere compreso di custodia e libretto. Alcune restrizioni potrebbero essere applicate. Chiedi chiarimenti in cassa".



Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura "contenuto sponsorizzato".