GameStop lancia i Premium Pass X-Mas Edition e Switch Online Edition

In vista delle festività natalizie, GameStop ha lanciato due nuovi Premium Pass a pagamento, che permettono di risparmiare offrendo credito bonus o abbonamenti, e sconti sui giochi nuovi/usati riportando il proprio usato: il primo è denominato X-Mas Edition e il secondo Switch Online Edition. Scopriamo tutti i dettagli.

Premium Pass X-Mas Edition

Il Premium Pass X-Mas Edition costa 24,98 euro per i possessori delle carte GameStop+ di Livello 3 ed Epic: include 10 euro di credito spendibile immediatamente su qualsiasi prodotto e 3 ticket per acquistare un gioco nuovo a 19,98 euro o un gioco usato a 9,98 euro portando l'usato. Per i possessori delle carte di livello 1 e 2 costa 29,99 euro e offre, oltre a quanto sopra indicato, anche una carta di Livello 3.

Stando a quanto è possibile leggere sulla pagina dedicata all'iniziativa, una volta acquistato il pass potrete utilizzare uno dei tre ticket, riportando un gioco usato, per "acquistare/prenotare un gioco nuovo PS4/Xbox One/Switch a solo 19.98€" oppure "acquistare un gioco usato PS4/Xbox One/Switch a solo 9.98€". Inoltre, "nel caso di acquisto/prenotazione di giochi nuovi PS4/Xbox One/Switch il gioco PS4/Xbox One/Switch riportato dovrà essere valido per la promozione. Nel caso di acquisto di giochi usati PS4/Xbox One/Switch il gioco PS4/Xbox One/Switch riportato dovrà avere un prezzo al pubblico minimo della versione usata di 24.98€" Dal momento che avrete a disposizione tre ticket, potrete ripetere quest'operazione per tre volte.

Premium Pass Switch Online Edition

Il Premium Pass Switch Online Edition costa 34,98 euro per i possessori delle carte GameStop+ di Livello 3 ed Epic: include un abbonamento da 12 mesi a Nintendo Switch Online e 5 ticket per acquistare un gioco nuovo a 19,98 euro o un gioco usato a 9,98 euro portando l'usato. Per i possessori delle carte di livello 1 e 2 costa 39,99 euro e offre, oltre a quanto sopra indicato, anche una carta di Livello 3.

Dopo aver acquistato il pass, potrete utilizzare uno dei cinque ticket, riportando un gioco usato, per "acquistare/prenotare un gioco nuovo Switch a solo 19,98€" oppure "acquistare un gioco usato Switch a solo 9,98€". Inoltre, esattamente come avviene per il Premium Pass X-Mas Edition, "nel caso di acquisto/prenotazione di giochi nuovi Switch il gioco PS4/Xbox One/Switch riportato dovrà essere valido per la promozione. Nel caso di acquisto di giochi usati PS4/Xbox One/Switch il gioco PS4/Xbox One/Switch riportato dovrà avere un prezzo al pubblico minimo della versione usata di 24,98€". Dal momento che avrete a disposizione cinque ticket, potrete ripetere quest'operazione per cinque volte.

Entrambi i Premium Pass saranno acquistabili solo presso i punti vendita fino al 27 novembre 2019. I ticket inclusi dovranno essere utilizzati entro il primo febbraio 2020. Il prezzo massimo dei giochi nuovi acquistabili con il ticket non può superare i 74,98 euro. I ticket vengono stampati sullo scontrino al momento dell'acquisto del Premium Pass: lo scontrino va conservato, altrimenti i ticket non possono essere recuperati. Tutti i dettagli sono reperibili in negozio e sul sito ufficiale.