GameStop, disponibile la promozione Gioca & Riporta: un gioco a 5€ dopo aver reso il primo

Presso la nota catenaè attiva una promozione che potrebbe risultare davvero interessante per molti clienti con una tessera di Livello 3/Epic. Denominata, permette di acquistare un gioco a soli 5€ riportandone in negozio un altro acquistato in precedenza. Ecco tutti i dettagli.

Per poter usufruire di questa opportunità è innanzitutto necessario acquistare uno dei giochi con il bollino Gioca & Riporta. Dopo averlo completato, potrete riportarlo in negozio e acquistare un nuovo titolo con il medesimo bollino a soli 5 euro. La promozione è valida fino al 28 marzo, fino ad esaurimento scorte e solo per i clienti con una tessera di Livello 3/Epic. Potete consultare la lista con i titoli per PlayStation 4 e Xbox One aderenti all'iniziativa a questo indirizzo. Tra i tanti, ci sono giochi come Titanfall 2, Dishonored 2, Wolfenstein: The Old Blood, Little Nightmares, Metro Redux, Call of Duty: Black Ops 3 e molti esponenti della serie LEGO.

Cosa ve ne pare? Ne approfitterete? Precisiamo che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, dal momento che si limita a riportare un'offerta che riteniamo possa essere interessante per i nostri lettori. Everyeye.it non è legata a GameStop per questa promozione.