GameStop lancia i saldi di gennaio su Nintendo Switch Limited, 2DS e 2DS XL

Dopo aver lanciato i saldi di gennaio su PS4 e PS4 Pro, GameStop ha fatto altrettanto con Nintendo Switch e le console portatili della famiglia 2DS.

La maggior parte dei modelli di Nintendo Switch in offerta sono in edizione limitata e prezzati a 329,98 euro: tra le proposte abbiamo le Limited Edition con Poké Ball Plus e un gioco a scelta tra Pokémon Let's Go Pikachu o Pokémon Let's Go Eevee, la Limited Edition con Diablo 3, il modello color Rosso con Super Mario Odyssey, il modello color Neon con Mario Kart 8 Deluxe e la Limited Edition con Super Smash Bros. Ultimate. È inoltre possibile portarsi a casa una Nintendo Switch a 299,98 euro acquistando al contempo uno Starter Kit Plus @Play nero e rosso al prezzo di 29,98 euro.

Le offerte Nintendo proseguono sulle console portatili della famiglia 2DS. Nintendo 2DS (in varie colorazioni) è proposta a 69,98 euro, New Nintendo 2DS XL (bianco/arancione e neon/turchese) a 99,98 euro e New Nintendo 2DS XL in edizione Limited (Pikachu Edition, bianco e lavanda con Tomodachi Life, Poké Ball Edition e nero/lime con Mario Kart 7) a 109,98 euro.

Le offerte di gennaio su Nintendo Switch e 2DS saranno attive fino al giorno 29. Per maggiori dettagli sulla promozione e sulla disponibilità dei prodotti vi consigliamo di dirigervi sul sito ufficiale di GameStop oppure direttamente in uno dei punti vendita della catena.