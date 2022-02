GameStop lancia i nuovi sconti a tempo limitato per i clienti GS+ Level 3 o Epic

Mentre proseguono le offerte del Volantone di febbraio, GameSTop ha lanciato i nuovi Flash Sales, una nuova promozione valida solo per pochissimo tempo e riservata ai clienti GS+ di grado superiore.

Fino a lunedì 20 febbraio, solo ed esclusivamente i clienti di GameStop muniti di carte Level 3 o Epic possono accedere ai Flash Sales, sconti esclusivi e a tempo limitato su una serie di giochi di casa Ubisoft, ossia Watch Dogs Legion (nelle versioni per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S), Immortals Fenyx Rising (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC) e Tom Clancy's Rainbow Six Siege (PS4 e Xbox One). Le offerte sono valide solo online a questo indirizzo e possono essere viste solo dopo aver effettuato il login con un account Level 3 oppure Epic.

La carta GS+ Level 3 costa 16,98 euro all'anno e permette di godere di numerosi vantaggi, come promozioni esclusive, sconti riservati, speciali extra valutazioni, garanzie per il reso non piaciuto dopo un giorno, la conservazione della prenotazione per 12 giorni, accesso anticipato a promozioni, vendite e prenotazioni di edizioni speciali e un regalo speciale per il proprio compleanno.