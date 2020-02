GameStop lancia gli sconti di primavera su PlayStation 4 e PS4 Pro

Con largo anticipo sull'inizio della primavera, GameStop ha lanciato il nuovo volantone Spring Break Gamer's Edition ricco di offerte su console e videogiochi. Andiamo alla scoperta di tutti gli sconti sui dispositivi di casa PlayStation!

PlayStation 4 500 GB in bundle con il pacchetto Neo Versa di Fortnite e una copia di Anthem è offerta al prezzo di 269,98 euro, mentre il medesimo bundle con l'aggiunta di FIFA 18 e un secondo controller viene venduto a 299,98 euro. Molto interessante anche PS4 1TB con Horizon Zero Dawn Complete Edition, God of War e The Last of Us Remastered, proposto in esclusiva da GameStop al prezzo di 319,98 euro.

Ben tre i bundle dedicati alla console più potente della casa. PlayStation 4 Pro con il bundle Neo Versa di Fortnite è in vendita a 309,98 euro, mentre PS4 Pro con FIFA 20 a 339,98 euro. Al medesimo prezzo la console può essere acquistata anche assieme ad un secondo controller. Segnaliamo, infine, PlayStation 4 Pro Death Stranding Limited Edition a 379,98 euro, anch'essa un'esclusiva di GameStop.

Tutte le offerte sopra riportate saranno attive da oggi 27 febbraio fino a mercoledì 11 marzo, sia online che nei punti vendita. Potete trovare maggiori dettagli nella sezione dedicata del sito ufficiale di GameStop.