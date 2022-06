GameStop lancia i Summer Sale: tanti sconti sui giochi, anche per PS5 e Switch

GameStop ha dato il benvenuto alla stagione estiva lanciando la nuova ghiotta promozione dei Summer Sale, con centinaia di sconti che interessano videogiochi, accessori per console e PC, gadget e articoli di merchandising. La selezione è incredibilmente vasta, andiamo alla scoperta delle iniziative più interessanti.

Le offerte sui videogiochi interessano tutte le piattaforme, dunque PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. I possessori di PS5 possono scegliere, ad esempio, tra Sackboy Una Grande Avventura a 39,98 euro, Demon's Souls a 55,98 euro, Resident Evil Village a 39,98 euro, Far Cry 6 Gold Edition a 27,98 euro, Marvel's Avengers a 23,98 euro e Devil May Cry 5 Special Edition a 23,98 euro. Tra gli sconti per Nintendo Switch figurano LEGO Worlds a 16,79 euro, Battle Chaser: Nightwar a 23,98 euro, Harvest Moon: La Luce della Speranza a 15,98 euro, Sonic Mania Plus a 19,99 euro, Wolfenstein The New Colossus a 23,98 euro e LEGO Harry Potter Collection Remastered a 23,98 euro. Potete consultare la lista completa delle offerte dei Summer Sale a questo indirizzo.

I Summer Sale proseguiranno fino al 17 agosto 2022, salvo esaurimento scorte (le offerte su merchandise e accessori termineranno prima, il 29 giugno 2022). Solo in negozio è anche possibile risparmiare l'80% sull'acquisto di un secondo gioco: cercate il bollino rosso sui titoli validi per la promozione, lo sconto si applica sul meno caro dei due.