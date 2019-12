GameStop lancia il Volantone per le festività natalizie: ecco le offerte

Il Black Weekend si avvia verso la conclusione, ma GameStop ha già cominciato a prepararsi alla festività natalizie. Oltre ad aver annunciato la data d'inizio del Calendario dell'Avvento, una delle promozioni più attese dell'anno, ha anche lanciato il nuovo Volantone che sarà attivo fino al 26 dicembre.

Le offerte come al solito sono molteplici, e prevedono anche ulteriori sconti per chi riporta in negozio il proprio usato e opportunità di rateizzazione. Tra le console segnaliamo PlayStation 4 500GB con Bundle Fortnite Neo Versa a 199,98 euro e PlayStation 4 Pro con il medesimo pacchetto del battle royale a 299,98 euro. La PS4 Pro Limited Edition di Death Stranding è invece proposta a 369,98 euro, mentre il PlayStation VR Mega Pack a 229,98 euro.

Acquistando un gioco Switch con valore minimo di 50,98 euro (come Pokémon Spada, Pokémon Scudo e Luigi's Mansion 3), è inoltre possibile portarsi a casa Nintendo Switch a 289,98 euro e Nintendo Switch Lite a 189,98 euro. Xbox One X con un gioco è proposta a 349,98 euro, mentre Xbox One S 1TB All Digital con Minecraft, Sea of Thieves e Fortnite a 129,98 euro. Degno di nota anche il 3x2 su Funko Pop!, abbigliamento e accessori.

Per tutti i dettagli, vi consigliamo di recarvi in negozio oppure di consultare online il Volantone di dicembre di GameStop.