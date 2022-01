GameStop lancia le Winter Promo con tante offerte per risparmiare!

Fuori fa freddo, piove e nevica... quale miglior occasione per restare in casa e passare una serata a base di videogiochi? Se non sapete a cosa giocare, GameStop viene in vostro soccorso grazie alle nuove Winter Promo online e in negozio, con tanti giochi in offerta e ottime occasioni per risparmiare.

Le Winter Promo sono valide dal 6 gennaio al 16 febbraio salvo anticipazioni o proroghe e sono riservate ai possessori di GS+, giochi disponibili fino ad esaurimento scorte.

Nei negozi GameStop durante il periodo indicato acquistando due giochi nuovi con il bollino bianco in una unica transazione, il meno caro lo pagherete solamente 5 euro. Nota bene: "i due giochi non devono essere necessariamente della stessa piattaforma. Non è possibile acquistare due titoli uguali."

Online invece i giocatori possono usufruire del 20% di sconto su una selezione di videogiochi nuovi in offerta e giochi usati garantiti da GameStop, oltre al 20% di sconto sugli accessori come headset, controller e tanti altri prodotti.

Le offerte sono valide solo ed esclusivamente per i titolari di GS+, la disponibilità di giochi è variabile in base ai singoli punti vendita e online fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Per maggiori chiarimenti il persone dei punti vendita è a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione.