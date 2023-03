GameStop: da marzo extravalutazione sui giochi usati per i membri GS Pro Club

GS Pro Club è il programma fedeltà di GameStop Italia dedicato agli appassionati di videogiochi e offre ai propri membri una serie di vantaggi esclusivi come sconti, offerte speciali, accesso in anteprima alle Limited Edition dei videogiochi più attesi e tanto altro ancora.

Aderire al GS Pro Club significa far parte di qualcosa di unico che permette ai veri appassionati di non perdere mai le novità, di rimanere al passo con le ultime tendenze ed avere a disposizione fino a 165 euro da spendere a piacere tra food, intrattenimento e tempo libero oltre ad anteprime e offerte GameStop dedicate.

Tra le prossime novità a partire dal 2 marzo e sino al 5 aprile GameStop riserverà un’extravalutazione del 40% sull’usato per i membri GS Pro Club. Portando presso un qualsiasi punto vendita GameStop i tuoi giochi e accessori usati riceverai una valutazione extra rispetto a quella standard. Il credito potrà essere utilizzato per acquistare qualsiasi prodotto in store, per prenotare le novità in arrivo o in alternativa per caricare una Gift Card.

Online puoi Verificare la validità dei tuoi giochi per le promo GameStop, la promo è valida dal 2 marzo e fino al prossimo 5 aprile, solo ed esclusivamente per gli iscritti al programma GS Pro Club.