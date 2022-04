GameStop: migliori giochi PS4 e PS5 da 9.98€ e un regalo con Marvel's Spider-Man

Anche GameStop partecipa alle offerte di primavera targate PlayStation, in corso fino al 24 aprile, con sconti su una selezione di videogiochi per PS4 e PS5, tra cui Demon's Souls, Marvel's Spider-Man Miles Morales. Ratchet & Clank Rift Apart.

Sono tantissimi i giochi PlayStation in sconto da GameStop tra cui numerosi titoli PS5 come Ghost of Tsushima Director's Cut a 59.98 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition a 59.98 euro, Ratchet & Clank Rift Apart a 59.98 euro, Returnal a 59.98 euro, Sackboy Una Grande Avventura a 34.98 euro, Death Stranding Director's Cut a 39.98 euro e Demon's Souls a 49,98 euro.

Non mancano poi gli sconti sui giochi per PS4 come The Last of Us Parte 2 a 19.98 euro, Days Gone a 19.98 euro, Shadow of the Colossus a 19.98 euro e Marvel's Spider-Man a 19,98 euro. Super prezzi per i giochi PlayStation Hits venduti a 9.98 euro, in questa collana troviamo giochi come Bloodborne, Horizon Zero Dawn Complete Edition, inFamous Second Son, God of War, God of War III Remastered e Gran Turismo Sport.

Le sorprese non finiscono qui perché acquistando un gioco di Spider-Man a scelta tra Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition riceverete in regalo il Blu-Ray di Spider-Man Homecoming o Far From Home se l'acquisto è effettuato in negozio o Spider-Man Far From Home in caso di acquisti online. L'offerta è valida fino al 4 maggio 2022.