GameStop: le migliori offerte del volantone di novembre per risparmiare

GameStop presenta il nuovo volantone di novembre con tanti sconti, offerte e promozioni per risparmiare sull'acquisto di console, videogiochi, accessori, giochi da tavolo e di carte, merchandising e gadget. Inoltre novembre è il mese dell'usato da GS!

Iniziamo come di consueto con le offerte GameStop PlayStation: acquistando PS5 Standard o PS5 Digital avrete in regalo un mese di abbonamento al servizio PlayStation Now, tornano anche le promozioni su PlayStation 4 con PS4 con gioco e un accessorio incluso a 299,98 euro. Stesso prezzo per il visore PlayStation VR, venduto in bundle con PlayStation Camera, PlayStation VR Worlds e una gift card PlayStation Store da 5 euro.

Le promozioni PlayStation continuano con giochi e accessori: acquistando Call of Duty Vanguard e prenotando Horizon Forbidden West in contemporanea potrete acquistare il gioco di Guerrilla Games a 49.98 euro in versione PS4 e 59,98 euro in versione PS5. Da segnalare anche le cuffie Platinum Wireless di Sony con ricarica PlayStation Store da 10 euro a 179.98 euro e il bundle che include le cuffie Pulse 3D, tre mesi di abbonamento PlayStation Plus e Call of Duty Vanguard per PS5 a 159,98 euro.

Passando alle offerte Xbox vi ricordiamo che solo da GameStop potete sottoscrivere l'abbonamento Xbox All Access che vi permetterà di acquistare Xbox Series S o Xbox Series X con Game Pass Ultimate a partire da 24.99 euro al mese per 24 mesi. Inoltre acquistando una delle due console next-gen di Microsoft avretediritto al 25% di sconto sulla versione digitale di Assassin's Creed Valhalla. Da GameStop sono aperti anche i preordini delle prossime novità Xbox tra cui Halo Infinite con custodia Steelbook, il controller Forza Horizon 5 e il joypad celebrativo per i 20 anni di Xbox. Per chi ama giocare in mobilità invece arriva il controller per smartphone MG-X Holden di Nacon con tre mesi di abbonamento Game Pass Ultimate incluso nel prezzo a 99,98 euro.

Tante anche le offerte Nintendo di GameStop con Nintendo Switch a 279.98 euro e Nintendo Switch Lite a 199.98 euro acquistando un gioco a scelta dal prezzo minimo di 49,98 euro da una selezione di giochi tra i quali troviamo Animal Crossing New Horizons, Mario Golf Super Rush, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Mario Kart 8 Deluxe e Metroid Dread. Fino al 10 novembre GameStop celebra i Super Mario Days con quattro giochi al prezzo scontato di 49,98 euro l'uno: Mario Golf Super Rush, Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Mario Kart 8 Deluxe. Le sorprese però non finiscono qui perchè fino al 17 novembre sono attivi gli sconti su una selezione di giochi per Nintendo Switch come Miitopia in vendita a 39,98 euro, 51 Giochi Classici a 29,98 euro e Ring Fit Adventure a 39,98 euro. Per tutti i fan dei Pokemon continua fino al 18 novembre la distribuzione dei codici gratis per Zamazenta Cromatico e Zacian Cromatico da usare in Pokemon Spada e Scudo.

Non possono mancare i preordini sui giochi più attesi dei prossimi mesi come Pokemon Spada e Scudo, Gran Turismo 7, Elden Ring, Horizon Forbidden West, Battlefield 2042, Rainbow Six Extraction, Leggende Pokemon Arceus e Hogwarts Legacy, prenotando vi assicurerete la consegna nel giorno del lancio ed i bonus preorder. Gli utenti GS+ Level 3 possono usufruire questo mese di numerosi sconti sui videogiochi con Resident Evil 2 in vendita a 14.98 euro, Resident Evil 3 a 19.98 euro, Devil May Cry V e Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 a 9.98 euro l’uno.

Ampio spazio anche ai contenuti digitali come i V-Bucks di Fortnite, le ricariche per Twitch, Steam, App Store e Google Play oltre alle gift card per abbonarsi a Netflix, DAZN, Spotify e Crunchyoll e le carte prepagate per Amazon, Zalando e Nike Store. Novembre è il mese dell’usato da GameStop con tante promo per risparmiare e valutazioni più vantaggiose per il ritiro dei prodotti di seconda mano, l’offerta è valida su console e videogiochi, per ogni articolo riportato in negozio otterrete una extravalutazione fino al 50%. Infine vi ricordiamo che sul sito e in store trovate una vasta selezione di Funko Pop! e statuine, giochi da tavolo e di carte, oltre a gadget e merchandising su serie TV, videogiochi, anime, fumetti e film con tante idee per i regali di Natale.