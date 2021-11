GameStop alla Milan Games Week: un mare di offerte tra console, videogiochi e accessori

GameStop sarà tra i protagonisti della Milan Games Week e, in qualità di Partner ufficiale della fiera videoludica italiana, proporrà tantissime offerte e darà vita a una ricca promozione con sconti su gadget, accessori, giochi e console.

Dal 12 al 14 novembre, alla Fiera di Milano Rho sarà possibile accedere a un'area completamente dedicata alla GS TV e a un mega negozio GameStop con numerose offerte per chi si recherà in fiera.

Le promozioni coinvolgeranno tutte le piattaforme, con un ventaglio di prodotti che spazierà dall'hardware al software per abbracciare i gusti e le esigenze degli appassionati. Tra le offerte che attendono i visitatori del negozio GameStop approntato alla Fiera di Milano Rho, è davvero impossibile non citare Forza Horizon 5 a 39,98 euro, Metroid Dread a 49,98 euro, Assassin's Creed Valhalla a 29,98 euro e un controller PS5 DualSense a 59,98 euro.

Tutte le offerte saranno esclusive della Milan Games Week e, di conseguenza, potrete trovarle solo in fiera. Per effettuare gli acquisti o le prenotazioni nel corso dell'evento sarà necessario essere iscritti al programma Loyality GS.

Tra le sorprese previste per chi si recherà in fiera ci sarà anche il Cartoomics: sarà quindi possibile immergersi in un'esperienza a tutto tondo tra videogiochi e fumetti, con eventi dedicati al cosplay, agli eSport e, ovviamente, al gaming. Milan Games Week aprirà i battenti il 12 novembre alle ore 09:00, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari. Per tutte le informazioni sulle iniziative promosse da GS in occasione della fiera videoludica milanese, vi lasciamo al link con le offerte GameStop per la Milan Games Week 2021.