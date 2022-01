GameStop: multa da 750mila euro per pratiche scorrette nella vendita online

GameStop Italia è stata multata per una cifra pari a 750.000mila euro dall'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) dopo che l'associazione di Federconsumatori ha segnalato alcune pratiche scorrette del noto rivenditore di giochi e prodotti videoludici.

Stando a quanto leggiamo sul sito di Federconsumatori, GameStop Italia ha divulgato informazioni inesatte e ingannevoli sull’effettiva disponibilità dei prodotti venduti sul suo negozio online. La questione riguarda anche i relativi prezzi degli articoli e i tempi di consegna dichiarati dal retailer, e sembra che in determinati casi sia stato persino imposto l’acquisto di prodotti accessori in abbinamento forzoso (in bundle).

Diversi utenti scontenti del servizio di GameStop hanno tentato di contattare il servizio di assistenza post-vendita tramite call center per richiedere un rimborso ed esercitare il proprio diritto di recesso, tuttavia sembra che ci siano stati non pochi problemi di mezzo.

"Tali condotte ingannevoli e aggressive hanno creato un notevole pregiudizio in termini economici per i consumatori", ha dichiarato al riguardo Federconsumatori, che ha inoltre aggiunto come la situazione venga resa ancor più grave dal momento che l'acquisto online è diventato sempre più diffuso e necessario date le problematiche legate alla diffusione del Coronavirus.

"Ribadiamo, quindi, la necessità di adottare con urgenza, anche attraverso buone prassi, una regolamentazione più precisa e stringente nel settore dell’e-commerce, per garantire ai consumatori adeguate tutele", la precisazione con cui Federconsumatori chiude il suo intervento.