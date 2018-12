GameStop Natale: PS4, Xbox One S, Crash Bandicoot e Destiny 2 in offerta il 5 dicembre

Continuano le offerte di Natale targate GameStop: il Calendario dell'Avvento si aggiorna il 5 dicembre con tanti nuovi prodotti in promozione, non solo videogiochi ma anche console, per un divertimento ancora maggiore!

Tra i prodotti del Calendario dell'Avvento di GameStop in offerta mercoledì 5 dicembre troviamo Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 30.98 euro, Mario + Rabbids Kingdom Battle a 24.98 euro, Ghost Recon Wildlands a 20.98 euro e Destiny 2 I Rinnegati Collezione Leggendaria a 40.98 euro.

Sul fronte console invece le offerte sono due: PS4 Slim 1 TB con secondo DualShock 4 a 299.98 euro e Xbox One S 1 TB + Battlefield V a 249,99 euro. I giochi (ad accezione di Destiny 2 I Rinnegati) possono essere acquistati anche al prezzo di un euro portando indietro un gioco valido per la promozione 1x1: "I giochi riportati dovranno essere validi per la promozione 1x1. Scopri la lista dei titoli validi sul sito. I giochi riportati dovranno essere integri e compresi di custodia e libretto. Alcune restrizioni potranno essere effettuate. Chiedi chiarimenti al nostro staff."

Le promozioni del Calendario dell'Avvento sono valide sia online che in tutti i negozi fisici GameStop sparsi per l'Italia. Avete già deciso cosa comprare per Natale?