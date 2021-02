GameStop non ci ha guadagnato nulla dall'aumento del valore delle azioni: ecco perché

La situazione sembra essersi calmata, ma gli esperti del settore ancora discutono della grande manovra finanziaria attuata da un gruppo organizzato di Redditor, che ha fatto volare il valore delle azioni di GameStop sferrando un pesante attacco agli short sellers, trader al ribasso che scommettono sul declino delle società.

Lo "short squeeze", questo in gergo il nome della manovra messa in atto, ha fatto guadagnare un bel po' di denaro ai piccoli investitori che si sono resi fautori dell'attacco. Eppure, anche se sembra un controsenso, GameStop non c'ha guadagnato praticamente nulla dall'incredibile risalita del valore societario. Avrebbe potuto ripagare centinaia di milioni di debiti, eppure non ha potuto. Come mai?

Secondo gli esperti di Reuters, ad impedirglielo sono state le leggi statunitensi. Anche se GameStop aveva già comunicato alla Securities and Exchange Commission (SEC) l'intenzione di vendere azioni per un valore totale di 100 milioni di dollari, non ha potuto procedere perché non aveva ancora comunicato i risultati finanziari del trimestre più recente ai propri investitori, un'azione che la SEC richiede obbligatoriamente prima della vendita. I documenti con i risultati finanziari del trimestre conclusosi a gennaio (novembre 2020-gennaio 2021, per la precisione) non erano ancora del tutto pronti quando il titolo azionario è volato alle stelle, quindi la catena non ha potuto capitalizzare immediatamente.

Secondo Seeking Alpha, i documenti saranno compilati in tempo per il prossimo 26 marzo, e divulgati assieme a quelli dell'intero anno fiscale. GameStop potrebbe ancora vendere le sue azioni, ma ormai la bolla è quasi interamente scoppiata: attualmente le azioni vengono scambiate a 51,10 dollari, una valore nettamente inferiore al picco di 483 dollari raggiunto in pieno short squeeze. La SEC, dal canto suo, sta ora effettuando delle indagini per scoprire se e in che modo i social media e i forum hanno manipolato illegalmente il valore delle azioni di GameStop.