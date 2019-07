GameStop non teme i servizi in abbonamento: 'Noi ci evolveremo con loro'

Con l'esponenziale crescita del mercato digitale e l'ascesa dei servizi in abbonamento come Xbox Game Pass, PlayStation Now, Origin Premier e l'imminente Uplay+, la vita per i tradizionali rivenditori fisici di videogiochi si è fatta sempre più ostica con il passare degli ultimi anni.

Per quanto la compagnia sia sembrata più di una volta in seria difficoltà in tempi recenti, il VP of merchandising di GameStop, Eric Bright, si è detto certo del florido futuro dell'arcinoto retailer statunitense, e per nulla preoccupato dei cambiamenti strutturali verso cui si sta dirigendo l'industria videoludica:

"No, non mi preoccupa. GameStop è concentrato sui giochi e sulla cultura del gaming in generale, e prenderemo in considerazione ogni modo per monetizzare le vendite digitali complessive. Possiamo esserne certi dato che contiamo 65 milioni di membri in PowerUp Rewards, e non siamo tanto lontani dal raggiungere l'80% della popolazione complessiva degli Stati Uniti.



I nostri soci sanno che stringere una partnership con GameStop riguardo ai nuovi modi di monetizzazione rientra nel loro interesse, quindi ci stiamo impegnando nel valutare tutti i nuovi formati. Mentre i nuovi modelli di abbonamento emergono e si evolvono, GameStop si evolverà insieme a loro".



Bright ha inoltre aggiunto di aspettarsi delle alte performance da molteplici produzioni attese al lancio nel 2019 e mostrate all'E3 di Los Angeles. Tra queste, naturalmente, figurano i nomi di Pokémon Spada e Scudo, Cyberpunk 2077 e Star Wars Jedi Fallen Order.

Infine, il VP della società ha ufficializzato un accordo stretto con Complexity Gaming grazie al quale sarà possibile dare vita ai cosiddetti GameStop Performance Center, ovvero dei punti di incontro dedicato agli appassionati di eSport, dove sarà possibile interagire con i pro player per accrescere la propria cultura e conoscenza riguardo a dei specifici titoli.