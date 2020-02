GameStop Novità: statue, Funko Pop e collezionabili, da Birds of Prey a Dragon Ball

Non solo videogiochi da GameStop Italia: la catena è infatti specializzata anche nella vendita di gadget e merchandising basato su videogiochi, film, serie TV, anime, manga e fenomeni della cultura Pop. Vediamo le principali novità di febbraio.

Nel Volantone GameStop di febbraio trovano spazio le carte collezionabili di Pokemon Spada e Scudo con carta esclusiva Obstagoon di Galar in regalo spendendo almeno 10 euro sui prodotti Trading Card Game Pokemon Spada e Scudo, la linea di merchandising del film Birds of Prey con i nuovi Funko Pop!, portachiavi e Mystery Minis.

In vendita anche tantissimi accessori per il carnevale, dalle pistole Nerf al cappello Cappy di Super Mario Odyssey, passando per le armi in spugna di Minecraft, il cuscino di Captain America, il mantello dell'invisibilità o le bacchette luminose di Harry Potter, senza dimenticare il cappello di Detective Pikachu.

Tornano anche le statue Bandai e Banpresto con tanti nuovi modelli tra cui Vegetto Super Saiyan God Super Saiyan da Dragon Ball Super, Gotenks (Grandista) da Dragon Ball Z, Goku Super Saiyan 4 (9th Anniversary) da Dragon Ball GT ed i personaggi di Naruto, One Piece e My Hero Academia.

La selezione continua con le figure di DOOM Eternal, Captain Tsubasa, la nuova Six Collection di Rainbow Six Siege, i collezionabili di The Witcher e Fortnite. Vi rimandiamo al sito di GameStop per il catalogo completo e per essere sempre aggiornati sulle ultime novità merchandising e gadget.