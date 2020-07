GameStop: nuove offerte dell'estate su giochi, gadget e Funko Pop!

Time to Play, solo da GameStop! E' arrivato il momento di scoprire le migliori offerte dell'estate 2020 su giochi, Funko Pop! e merchandising, dalle magliette ai portachiavi, passando per action figure, zaini, cappellini e tantissimi altri prodotti.

Iniziamo segnalando una offerta piuttosto interessante: comprando due giochi il meno caro costerà solo 5 euro. La lista dei titoli aderenti alla promozione è molto vasta e comprende sia titoli più datati che produzioni recenti per tutte le principali piattaforme come PS4, Xbox One, Switch, PC e Nintendo 3DS. Qualche esempio? Assassin’s Creed Origins e Odyssey, Catherine Full Body e The Witcher 3 Wild Hunt, senza dimenticare Devil May Cry 5, Forza Horizon 4, Gears 5, Monster Hunter Generations Ultimate, Bloodstained e One Piece Pirate Warriors 4. Da citare anche la possibilità di acquistare una selezione di giochi nuovi con il 20% e 30% di sconto.

Non mancano promozioni dedicate al merchandising con il 20% di sconto anche sui prodotti già in offerta, tra cui action figure, portachiavi e peluche: è il caso della statuina di Crash e Aku Aku, oppure del pupazzo morbidoso di Super Mario Odyssey. Anche le T-Shirt sono in forte sconto, proposte al 40% in meno del prezzo di listino, da segnalare in particolare le magliette di Fortnite e della saga di Harry Potter.

Amanti dei Funko Pop? Da GameStop trovate decine di personaggi al prezzo di 9.98 euro, tra i tanti citiamo John Wick, Sora di Kingom Hearts e Groot dei Guardiani della Galassia. Infine vi ricordiamo l'iniziativa Paga con l'Usato, tramite la quale avrete il 30% di extravalutazione sui giochi riportati in negozio. Tutte le promo sono disponibili sia nei punti di vendita sugli oltre 340 negozi della catena, sia online fino al 13 agosto. Presso i negozi GameStop troverete inoltre tutte le informazioni ed eventuali limitazioni sulle offerte, a seconda della disponibilità di prodotti nei singoli punti vendita.